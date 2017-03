|

Jornal O Dia de Guarulhos, o Formador de Opinião da Região Tel: 55(11)2851-7410 JORNAL O DIA DE GUARULHOS O FORMADOR DE OPINIÃO DE GUARULHOS Notícias e Publicidade Legal ATAS - BALANÇO - CETESB - MEIO AMBIENTE- FORENSE - EXTRAVIOS DE DOCUMENTOS- Tel:55(11) 2851-7410 Jornal O Dia de Guarulhos Informa: Senhores poupadores a garantia de sua poupança é só de R$ 250.000,00 para um único CPF JORNALISTA RESPONSÁVEL: WILSON A.NASCIMENTO - UM JORNAL A SERVIÇO DOS BRASILEIROS POLÍTICA Edição 4027 ANO XXIV



STF nega recurso de Lula e mantém investigações com Moro



O Supremo Tribunal Federal (STF) negou mais um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedindo a interrupção de investigações que tramitam contra ele na 13ª Vara Federal de Curitiba, comandada pelo juiz Sérgio Moro. Os advogados alegam que Moro teria conduzido as apurações de forma indevida porque, como havia autoridades com direito ao foro no STF, o caso deveria ter sido enviado para a corte. Leia mais AUTOMOBILISMO Aston Martin Vanquish é apresentado oficialmente Leia mais. IMPRENSA O 4º PODER DO BRASIL BRASILEIROS QUEM NÃO LUTA POR SEUS DIREITOS, NÃO É DIGNO DE TÊ-LOS Corrupção: Denuncie a imprensa ou ao Ministério Público Ligue: 55 (11) 2851-7410 JORNAL O DIA DE GUARULHOS O 4º PODER

Tel:55(11) 2851-7410 POLÍTICA ACE-Guarulhos prestigia posse de nova diretoria da AECG Leia mais ESPORTES Massa se vê na melhor forma "Se tiver ano bom, posso continuar" L eia mais ECONOMIA Governo está fazendo 'o máximo' para evitar aumento de impostos -Leia mais